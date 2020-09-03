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Российская газета
Российская газета

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее о событии
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ruвчера в 05:24
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ruвчера в 05:59
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАССвчера в 04:55
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБКвчера в 05:39
Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьградвчера в 09:44
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новостивчера в 05:07
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомостивчера в 04:50

В Индии объясняют, почему ВВС Китая отдают предпочтение российским Су-30 при переброске в Ладакх

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