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Российская газета
Российская газета

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьградвчера в 09:44
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ruвчера в 05:59
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБКвчера в 05:39
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАССвчера в 04:55
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ruвчера в 05:24
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новостивчера в 05:07
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомостивчера в 04:50

«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»

"Газпром" приступил к проектированию магистрального газопровода "Сила Сибири-2", который соединит западную и восточную газотранспортные системы России и увеличит возможности экспорта газа в Китай.
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Российская газетавчера в 04:55
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В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок «Лада»

Серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования, сообщил РИА Новости в пятницу глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
РИА Новости20:05

Омский токсиколог заявил о невозможности отравления Навального

Сабаев отметил, что после того как Навального с самолета доставили в больницу, у пациента в первую очередь наблюдались метаболические нарушения, что не характерно для отравлений фосфороорганическими соединениями, к которым относится отравляющее вещество «Новичок».
URA.Ruвчера в 15:58
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Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru2 сентября в 13:00

В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

Правоохранительные органы задержали в Москве гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай (АИЖК РА) Михаила Карпенко, который обвиняется в хищении более 94 млн рублей из бюджета при строительстве системы оснежения курорта "Манжерок".
ТАССвчера в 06:45
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