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Российская газета
Российская газета

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьградвчера в 09:44
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ruвчера в 05:59
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новостивчера в 05:07
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБКвчера в 05:39
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ruвчера в 05:24
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАССвчера в 04:55
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомостивчера в 04:50

Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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Сайт МВД Белоруссии перестал работать после сообщений о взломе

На официальном сайте МВД Белоруссии появились фотографии президента страны Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева, якобы обвиняемых в военных преступлениях против белорусского народа, сообщали накануне «Наша нива» и «Белсат».
Коммерсантъ02:07
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На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным Лукашенко сообщил, что Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении блогера.
РИА Новостивчера в 16:00
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Новый российский модуль для МКС избавили от украинских деталей

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РИА Новости2 сентября в 04:58
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В Москве задержали гендиректора АИЖК Республики Алтай

По данным следствия, до декабря 2019 года гендиректор агентства Карпенко предоставил в региональное управление капитального строительства около 100 поддельных документов о выполнении строительных работ на горнолыжном курорте для их оплаты из бюджета Республики Алтай.
ТАССвчера в 06:45
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