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Российская газета
Российская газета

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ru05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ru05:59
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАСС04:55
Царьград

Платить заставят? Минфин ответил на слухи о налогообложении продаж на Avito

Царьград04:38
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ru05:24
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомости04:50
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБК05:39
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новости05:07

Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал государства, из которых, по его данным, управляют уличными беспорядками и вмешиваются во внутренние дела страны, сообщает белорусское госагентство БелТА 3 сентября Лукашенко уверен, что в большей мере на обстановку в стране влияет не недовольство граждан, а внешнее вмешательство, глава государства назвал источники.
Украина.ру06:29
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ФБР ищет летавшего над Лос-Анджелесом мужчину с реактивным ранцем

Как сообщал ранее телеканал Fox 11, пилот во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса увидел, как мимо самолета на высоте 914 метров и на расстоянии около 300 метров пролетел мужчина с реактивным ранцем.
ТВ Центр02:45
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Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии

1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия04:24
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Минздрав РФ намерен запретить ароматизаторы в сигаретах

Сигареты PeterFranz План предполагает запрет ароматизаторов и красителей, а также добавок, которые усиливают зависимость от табачных изделий и никотиносодержащей продукции, включая жидкости для электронных сигарет.
REGNUM03:38
14

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ruвчера в 04:44
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Рубль обвалился к доллару и евро на фоне геополитических рисков

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на вечерних торгах на фоне геополитических рисков, выросших после заявлений представителей немецких властей, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен в РФ нервно-паралитическим боевым веществом группы "Новичок".
Интерфаксвчера в 12:36
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