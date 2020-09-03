Lenta.ru вчера в 05:26

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.