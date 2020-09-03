Актер Дуэйн Скала Джонсон вылечился от коронавируса

48-летний Джонсон сказал, что он. его жена Лорен, 35 лет, и их дочери Жасмин и Тиана, четырех и двух лет, заразились вирусом около двух с половиной недель назад.