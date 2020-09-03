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Российская газета
Российская газета

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-службы Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

С продаж на Avito будут брать налоги

Продажа подержанных вещей от одного человека к другому подлежит налогообложению на общих основаниях по ставке 13%, указало Министерство финансов. При этом обязанность по начислению и уплате налога возлагается на продавца товара.
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