Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.