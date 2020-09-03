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BFM.ru
BFM.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства. Публикации в СМИ на эту тему Минфин назвал «некорректными».В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ru05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБК05:39
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ru05:59
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАСС04:55
Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьград09:44
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ru05:24
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новости05:07
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомости04:50

Госдеп: США выйдут из ВОЗ в июле 2021 года

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Lenta.ru11:32
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iReactor07:41
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