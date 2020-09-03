Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
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Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
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Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства. Публикации в СМИ на эту тему Минфин назвал «некорректными».В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ru05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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