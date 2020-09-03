Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
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Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ru05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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