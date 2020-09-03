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Российская газета
Российская газета

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ru05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее о событии
Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьград09:44
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ru05:59
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новости05:07
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБК05:39
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ru05:24
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомости04:50
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАСС04:55

Samsung представила новую «раскладушку» – Z Fold 2

Вместе с новой, второй версией «раскладушки» Z Fold за 2 тысячи долларов, южнокорейский техногигант представил и ее эксклюзивную версию Thom Browne Edition, которая будет стоить 3,3 тысячи долларов.
Faktom1 сентября в 15:03

Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который опровергает заявления об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
РИА Новости06:14
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США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфаксвчера в 05:54
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Беглов привился от гриппа и пообещал вакцинировать 3 млн петербуржцев

Санкт-Петербург, 3 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лично прошел вакцинацию от сезонного гриппа и сообщил о планах привить не менее 3 млн горожан в этом сезоне — более 60% населения.
REGNUM05:41
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Спрос на иностранную наличную валюту вырос на 52% в июне

«В июне 2020 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 52% и составил $3,9 млрд»,— говорится в материале.
Коммерсантъ09:18
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