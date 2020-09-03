CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.