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BFM.ru
BFM.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства. Публикации в СМИ на эту тему Минфин назвал «некорректными».В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБКвчера в 05:39
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ruвчера в 05:59
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАССвчера в 04:55
Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьградвчера в 09:44
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ruвчера в 05:24
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новостивчера в 05:07
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомостивчера в 04:50

В Новосибирске в центре реабилитации насильно удерживали 40 человек

Центр реабилитации алкоголиков и наркоманов, где насильно удерживали 40 человек, закрыли правоохранители в Новосибирске, арестованы директор и два сотрудника, сообщает в четверг следственное управление СК России по Новосибирской области.
РИА Новостивчера в 07:38
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $44

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $43,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 10:19 мск.
ТАССвчера в 03:21
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CD Projekt во втором квартале заработала почти 15 миллионов долларов

Во втором квартале чистый доход компании составил 14,63 миллиона долларов, что выше уровня прошлого года на 61,5%, но ниже, чем ожидали аналитики, на 8,6%. За первое финансовое полугодие продажи игр принесли CD Projekt 97 миллионов долларов — это почти на 70% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Игромания.рувчера в 14:41

СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена

Образцы анализов болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен нервно-паралитическим веществом в 2015 году, исчезли из финской лаборатории VERIFIN, выяснили расследователи The Insider и Bellingcat.
РБК17:39
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Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы

В среду, 2 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику в надежде на прогресс в переговорах о новом пакете мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса.
Finam.Ru2 сентября в 13:00