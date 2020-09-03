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BFM.ru
BFM.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito

Минфин «не предлагает вводить никаких новых налогов на доходы физических лиц, получаемые с продаж подержанных вещей с использованием электронных площадок (таких как Avito) и социальных сетей», — говорится в заявлении ведомства. Публикации в СМИ на эту тему Минфин назвал «некорректными».В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ru05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Подробнее о событии
Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьград09:44
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ru05:59
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомости04:50
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБК05:39
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ru05:24
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новости05:07
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАСС04:55

Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сказал, что заявление канцлера Германии о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен – фальсификация.
Лукашенко заявил, что Германия фальсифицировала отравление Навального
Свободная Пресса06:31
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В системе из трех звезд зафиксировано разрушение протопланетного диска

Астрономы впервые получили прямое наблюдательное доказательство разрушения протопланетного диска группой его родительских звезд, в результате которого он деформировался и в нем появились наклонные кольцевые структуры.
Ин-спейс.ру14:00

Путин снял запрет Аксенова на проект водоснабжения Севастополя

В ответ Путин отметил, что даст правительству РФ соответствующее поручение и попросил врио губернатора проработать все детали этой инициативы — «объемы финансирования Вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу».
Примечаниявчера в 14:39
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В Ростове полиция заинтересовалась пранкером-зомби в костюме фельдшера

В Ростове-на-Дону полицейские разыскивают героя видеоролика, в котором загримированный под зомби мужчина в костюме фельдшера выходит из машины "скорой помощи" на одной из городских улиц.
Российская газета10:50
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Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу 2 сентября между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошел конфликт, сообщает УНИАН.
Газета.Ru07:33
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Немецкий эксперт назвал цель скандала вокруг Навального

«Определенные силы на Западе желают рассорить Россию и Германию так, чтобы две страны больше никогда вместе не сходились», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя призывы европейских и американских политиков ввести санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.
Взгляд.ру04:44
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Кейт Бланшетт назвала чудом открытие 77-го Венецианского кинофестиваля

Кейт Бланшетт, которая в этом году стала президентом Венецианского фестиваля, в приветственной речи отреагировала на изменения в организации мероприятия, назвав сам факт проведения фестиваля чудом.
Экономика сегодня12:52
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