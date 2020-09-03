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Российская газета
Российская газета

Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.В источнике
Официальный комментарий
Lenta.ruвчера в 05:26
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»
Власти разъяснили ситуацию с налогом с продажи подержанных вещей на «Авито», «Юле» и подобных электронных площадках. Как заявили в Минфине, речи о введении нового сбора не идет. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Царьград

«Авито» никакие деньги никому не собирает и не перечисляет: Экономист о новом «налоге» Минфина

Царьградвчера в 09:44
URA.Ru

Минфин не станет облагать налогом вещи с «Авито» и «Юлы»

URA.Ruвчера в 05:59
РБК

Минфин опроверг введение нового налога с продаж на «Авито»

РБКвчера в 05:39
ТАСС

Минфин опроверг информацию о введении новых налогов с продажи вещей на Avito и «Юле»

ТАССвчера в 04:55
Lenta.ru

Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на «Авито»

Lenta.ruвчера в 05:24
РИА Новости

Минфин опроверг информацию о новых налогах с продажи подержанных вещей

РИА Новостивчера в 05:07
Ведомости

Минфин разъяснил ситуацию с налогами при продаже подержанных вещей в сети

Ведомостивчера в 04:50

В России разработают навигационную систему для Луны из 24 спутников

Тестоедов добавил, что для Луны, как и для Земли, минимальный состав навигационной системы должен включать 24 космических аппарата, но «этапность лунной навигационной группировки будет определяться этапностью колонизации Луны».
Взгляд.ру1 сентября в 07:39
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Посол Турции в Киеве Гюльдере: Украина — превосходный партнер по инвестициям в строительной отрасли (Anadolu, Турция) (Anadolu Ajansı)

Посол Турции в Киеве Ягмур Ахмет Гюльдере (Yağmur Ahmet Güldere) в интервью корреспонденту «Анадолу» (Anadolu) рассказал, что после визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана на Украину в начале 2020 года украинско-турецкие отношения получили новый импульс развития, и, несмотря на некоторое торможение из-за пандемии, снова набрали быстрый темп.
ИноСМИ17:04

Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу 2 сентября между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым произошел конфликт, сообщает УНИАН.
Газета.Ruвчера в 07:33
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Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от COVID-19

Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнёры, в том числе из стран «Группы двадцати», — заявил он в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.
RT на русскомвчера в 15:07
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В европейской лаборатории бесследно исчезли анализы жертвы отравления «Новичком»

После отравления в марте 2018 года нервно-паралитическим веществом «Новичок», как утверждает Лондон, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии власти Болгарии и сам Гебрев обратились к финской лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы узнать, отравили ли всех трех жертв «Новичком».
Lenta.ruвчера в 16:01
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