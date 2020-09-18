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РБК
РБК

Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

Средства на программу Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой ведомство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний, сокращены не будут, сообщили в Минфине.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

После выхода публикации пресс-служба Минфина сообщила, что общие затраты на закупку лекарств для редких заболеваний снижены не будут. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей.
РБК02:00
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РБК

Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

РБК14:23
ТАСС

Минфин опроверг публикации о сокращении расходов на закупку лекарств от редких болезней

ТАСС13:19
URA.Ru

Россия сэкономит на лечении редких болезней

URA.Ru05:13
Ведомости

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

Ведомости13:59
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новости03:46
Lenta.ru

Власти России сэкономят на лекарствах для людей

Lenta.ru03:13
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°02:41

Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию
Ruposters.ru04:31
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Unity разместила 25 млн акций по $52

Сегодня на NASDAQ начнутся торги акциями компании Unity Software Inc. (тикер – NASDAQ:U) – разработчика популярной платформы для создания интерактивного 3D-контента в реальном времени.
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Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

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Вести.Ru00:55
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