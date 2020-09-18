После выхода публикации пресс-служба Минфина сообщила, что общие затраты на закупку лекарств для редких заболеваний снижены не будут. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей.

РБК 02:00