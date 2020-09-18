Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств
Смотрите также
Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию
В Петербурге в бассейне парами хлора отравились восемь детей
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
Лукашенко: Белоруссия вынуждена закрыть границы с Литвой и Польшей
Дочь Успенской со сломанными зубами ходит босиком по Лос-Анджелесу
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Владельцы автомобилей в Москве смогут сдать их в краткосрочную аренду
Главам девяти стран присудили Шнобелевскую премию
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября
Названа рекомендованная цена российского препарата от коронавируса
Добровинский прокомментировал лишение статуса адвоката Пашаева
Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным
В США вводится запрет на WeChat и TikTok
Макей назвал ответные шаги Белоруссии на возможные санкции Запада
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Средства на программу Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой ведомство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний, сокращены не будут, сообщили в Минфине.В источнике
С чего всё началось
Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний
После выхода публикации пресс-служба Минфина сообщила, что общие затраты на закупку лекарств для редких заболеваний снижены не будут. В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей.
РБК02:00
Подробнее о событии