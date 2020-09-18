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Rambler News Service
Rambler News Service

Минфин опроверг сокращение расходов на лекарства от редких болезней

Минфин РФ опроверг сообщения о том, что в проекте федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов снижены расходы на лекарства для людей, страдающих от редких заболеваний.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
Официальный комментарий
Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России отмечает, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования.
18:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ ответил на слухи об экономии на лекарствах для россиян

URA.Ruвчера в 15:17
Lenta.ru

В России опровергли сокращение расходов на лекарства для редких заболеваний

Lenta.ruвчера в 14:51
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новостивчера в 03:46
Ведомости

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

Ведомостивчера в 13:59
Эхо Москвы

Муратов назвал чудовищным решение о возможном сокращении госзакупок лекарств для людей с редкими заболеваниями

Эхо Москвывчера в 08:34
РБК

Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

РБКвчера в 14:23
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°вчера в 02:41

На юге Крыма ограничат подачу воды

С 24 августа в Симферополе, где проживают около 350 тыс. человек, и 39 близлежащих населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть.
РБК06:33
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Суд арестовал экс-главу Минлесхоза Красноярского края по делу о взятке

Бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, арестовали, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по региону.
Octagon.Media02:41
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новостивчера в 02:31
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Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфаксвчера в 12:27
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