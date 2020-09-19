Минфин опроверг сокращение трат на лекарства от редких болезней
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Министерство финансов опровергло информацию о том, что на этой статье бюджетных расходов власти планируют сэкономить. В 2020 году на лекарства от редких болезней из российской казны выделили 61,8 млрд рублей. В 2021 году выделят 64,3 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.В источнике
С чего всё началось
Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний
Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
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