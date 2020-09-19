Министерство финансов опровергло информацию о том, что на этой статье бюджетных расходов власти планируют сэкономить. В 2020 году на лекарства от редких болезней из российской казны выделили 61,8 млрд рублей. В 2021 году выделят 64,3 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.

С чего всё началось Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний. РБК вчера в 02:00