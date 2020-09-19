Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Мойка78
Мойка78

Минфин опроверг сокращение трат на лекарства от редких болезней

Министерство финансов опровергло информацию о том, что на этой статье бюджетных расходов власти планируют сэкономить. В 2020 году на лекарства от редких болезней из российской казны выделили 61,8 млрд рублей. В 2021 году выделят 64,3 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина РФ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство сократит бюджет на закупку лекарств для редких заболеваний

Правительство сократит ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой министерство централизованно закупает дорогостоящие лекарства для редких (орфанных) заболеваний.
РБКвчера в 02:00
Официальный комментарий
Министерство финансов Российской Федерации
Минфин России отмечает, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования.
18:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ ответил на слухи об экономии на лекарствах для россиян

URA.Ruвчера в 15:17
Lenta.ru

В России опровергли сокращение расходов на лекарства для редких заболеваний

Lenta.ruвчера в 14:51
Ведомости

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

Ведомостивчера в 13:59
РБК

Минфин опроверг сокращение бюджета на закупку дорогостоящих лекарств

РБКвчера в 14:23
Эхо Москвы

Муратов назвал чудовищным решение о возможном сокращении госзакупок лекарств для людей с редкими заболеваниями

Эхо Москвывчера в 08:34
РИА Новости

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

РИА Новостивчера в 03:46
Телеканал 360°

Правительство урежет бюджет на закупку препаратов от редких заболеваний

Телеканал 360°вчера в 02:41

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
РИА Новостивчера в 02:31
786

МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
60

Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ru17 сентября в 05:32
489