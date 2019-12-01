Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Происшествия Столичные специалисты прекратили поиски Артура Шмыглева В селе Песчанка Самойловского района Саратовской области продолжается поиск Артура Шмыглева, пропавшего 21 ноября 2019 года.

Политика Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.

Политика НАТО открывает двери для Северной Македонии В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.

Политика Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17 Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.

Экономика Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.

Общество Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью» Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.

Экономика Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.