Экономика
РИА НовостиМинфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Происшествия
«Криминальный бой» в центре Киева, в котором погиб ребёнок, устроили «атошники-добровольцы»
Убийцами трёхлетнего сына бизнесмена и депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева (машина, в которой находились Соболев и его сын, была расстреляна накануне в Киеве) оказались «добровольцы-атошники» из батальона «Аратта».
Экономика
«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно
"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Происшествия
Столичные специалисты прекратили поиски Артура Шмыглева
В селе Песчанка Самойловского района Саратовской области продолжается поиск Артура Шмыглева, пропавшего 21 ноября 2019 года.
Общество
Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Политика
Зеленский заявил, что его не устраивают условия Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против проведения выборов в Донбассе до возобновления контроля над границей с Россией.
Авто
Мэрия Саратова покупает 8 автомобилей в комплектации «люкс»
Администрация Саратова объявила тендер на поставку автомобилей "Киа Оптима" в комплектации "Люкс" или эквивалентных по характеристикам.
Происшествия
В Москве мужчину госпитализировали после избиения таксистом
Мужчину госпитализировали после избиения таксистом в поселке Мосрентген в Новой Москве.
Политика
Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым
В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Политика
НАТО открывает двери для Северной Македонии
В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Авто
С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Происшествия
Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки
Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы
Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Политика
В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»
Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Экономика
Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
Экономика
В Смоленске обсудили перспективы завода «Кристалл»
По словам Сергея Иванова, сегодня предприятие находится в достаточно сложном финансовом состоянии.
Спорт
Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу
В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Армия и оружие
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ
Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ.
Футбол
Чалов не сыграет в предстоящем матче «Арсенал» - ЦСКА
«Оружейники» сыграют с армейцами на выезде, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина развелась с мужем
Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.
Транспорт
В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт
Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Хоккей