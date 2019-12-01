Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

РИА Новости02:11

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

Куда же делись триллионы нефтедолларов?

ИА Хакасия30 ноября в 13:58

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17
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Происшествия

Организатора перевозки задержали после ДТП с автобусом в Забайкалье

Известия 08:52
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Происшествия

«Криминальный бой» в центре Киева, в котором погиб ребёнок, устроили «атошники-добровольцы»

Убийцами трёхлетнего сына бизнесмена и депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева (машина, в которой находились Соболев и его сын, была расстреляна накануне в Киеве) оказались «добровольцы-атошники» из батальона «Аратта».
Rusvesna.su 08:25
Экономика

«Укржелдорога» с марта 2020 года будет повышать цены на билеты ежемесячно

"Укржелдорога" планирует ежемесячно с марта по декабрь 2020 года повышать цены на билеты, а на средства от индексации тарифов закупить 26 новых вагонов.
ТАСС 08:41
Общество

Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали

Газета.Ru 05:17
Происшествия

Столичные специалисты прекратили поиски Артура Шмыглева

В селе Песчанка Самойловского района Саратовской области продолжается поиск Артура Шмыглева, пропавшего 21 ноября 2019 года.
Общественное мнение 06:15
Общество

Путин упростил зачисление братьев и сестер в одну школу или детсад

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети получат преимущество при поступлении в школу или детсад, куда уже ходят их братья или сестры.
Коммерсантъ 09:01
Политика

Зеленский заявил, что его не устраивают условия Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против проведения выборов в Донбассе до возобновления контроля над границей с Россией.
Украина.ру 05:08
Авто

Мэрия Саратова покупает 8 автомобилей в комплектации «люкс»

Администрация Саратова объявила тендер на поставку автомобилей "Киа Оптима" в комплектации "Люкс" или эквивалентных по характеристикам.
СаратовБизнесКонсалтинг 08:34
Происшествия

В Москве мужчину госпитализировали после избиения таксистом

Мужчину госпитализировали после избиения таксистом в поселке Мосрентген в Новой Москве.
РБК 09:28
Политика

Зеленский призвал США помочь Украине вернуть Крым

В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:27
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Политика

НАТО открывает двери для Северной Македонии

В Лондоне с 3 по 4 декабря в Лондоне продет саммит стран-участниц НАТО, на котором, как ожидается, будет принято окончательное решение о вхождении Северной Македонии в Североатлантический альянс.
Новый День 04:35
Авто

С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов

С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.
Gazeta.SPb вчера в 04:36
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Происшествия

Жителя Новосибирска заподозрили в убийстве пятилетней девочки

Полицейские в Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве пятилетней девочки.
Известия 08:11
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма 06:33
Политика

В Киеве назвали условия отказа от исков к «Газпрому»

Оржель отметил, что Киев готов принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам к "Газпрому".
Газета.Ru 06:41
Экономика

Таджикистан пообещал не приостанавливать денежные переводы из России

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что платежные системы MoneyGram, Contact, «Вестерн Юнион» и «Золотая корона», на которые приходится более 90% всех переводов из России в Таджикистан, не успели подключиться к новому процессинговому центру НБТ.
Ведомости 04:16
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

Новый механизм расчета пенсионных выплат будет основан на «базовом показателе», размер которого будет каждый год устанавливаться не парламентов, как минимальный прожиточный минимумом, а правительством.
ГЛАС.RU 30 ноября в 10:18
Экономика

В Смоленске обсудили перспективы завода «Кристалл»

По словам Сергея Иванова, сегодня предприятие находится в достаточно сложном финансовом состоянии.
Гудвилл.онлайн 06:46
Спорт

Россия финишировала третьей на Чемпионате мира по пляжному футболу

В матче за третье место Россия в упорной борьбе обыграла команду Японии: 5:4.
ГЛАС.RU вчера в 22:21
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Армия и оружие

В ДНР заявили об обстреле донецкого аэропорта силовиками

РИА Новости 08:03
Армия и оружие

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Минобороны РФ

Первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т передан Министерству обороны РФ.
ТК Звезда 02:29
Футбол

Чалов не сыграет в предстоящем матче «Арсенал» - ЦСКА

«Оружейники» сыграют с армейцами на выезде, в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".
Московский Комсомолец 01:54
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина развелась с мужем

Диана Шурыгина и Андрей Шлянин сообщили о расставании еще в начале октября. Теперь же звезда ток-шоу официально стала свободной.
StarHit.ru 05:00
Транспорт

В ГИБДД предложили пересадить автомобилистов на общественный транспорт

Российская Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей легковых автомобилей на комфортабельный общественный транспорт.
Известия 05:10
Политика

Захарова ответила на слова Киева о готовности принять «пару областей»

РИА Новости 02:55
Хоккей

Пастрняк на 5 шайб оторвался от Овечкина в гонке снайперов НХЛ

Sport24.ru вчера в 22:44
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