Экономика
РИА НовостиМинфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
Армия и оружие
США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии
Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Политика
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо
«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в этом году посвящены музыке британских композиторов, а сопровождать концерты фестиваля будет выставка Томаса Гейнсборо.
Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина заявила, что жизнь ее сына находится в опасности
Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса, «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, написала заявление в полицию из-за угроз ее годовалому сыну Леону.
Происшествия
СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной
Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Здоровье
Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились
Как сообщается в администрации города Новочеркасска, двоим из уволившихся врачей сейчас больше 70 лет, они написали заявления по собственному желанию.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Общество
«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Общество
Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка
Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
Происшествия
В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Авто
Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в РФ
Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely в России выросли в 3 раза, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
Авто
В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Транспорт
ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт
Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
Гаджеты
В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi
В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
Армия и оружие
Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет
Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Политика
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии
Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Футбол
Тедеско не удалили, теперь из-за Дзюбы удалят фанатов? Егоров и Зеленов спорят
Говорим о матче «Зенит» — «Спартак», о претензиях к Доменико Тедеско, о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге и глушилках на стадионе.
Технологии
Пользователь нашел невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»
Пользователь показал прототип игры Spider-Man 4, которая должна была выйти по одноименному фильму Сэма Рэйми.