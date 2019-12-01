Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

РИА Новости02:11

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

Куда же делись триллионы нефтедолларов?

ИА Хакасия30 ноября в 13:58

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:19, Ашберн
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании», — приводит Интерфакс-Украина его слова на пресс-конференции в Киеве.
RT на русском 07:25
Армия и оружие

США используют курдских боевиков для связи с террористами ИГИЛ в Сирии

Ранее эксперты отмечали, что США спонсируют террористов в САР деньгами от незаконной продажи сирийской нефти, которую курдские радикалы выкачивают для американцев на оккупированных территориях.
Экономика сегодня вчера в 19:02
Политика

Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
RT на русском 10:03
Культура

В Пушкинском музее открылась выставка Томаса Гейнсборо

«Декабрьские вечера» в Пушкинском музее в этом году посвящены музыке британских композиторов, а сопровождать концерты фестиваля будет выставка Томаса Гейнсборо.
Россия – Культура 29 ноября в 13:37
Общество

В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков

Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Lenta.ru 04:36
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17

Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
РБК 08:55
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что жизнь ее сына находится в опасности

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Фариса, «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина, написала заявление в полицию из-за угроз ее годовалому сыну Леону.
Lisa.ru 07:45
Происшествия

СК задержал организатора перевозок после ДТП с автобусом в Забайкалье

Российская газета 09:38
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Общество

Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Известия 08:36
Шоу-бизнес

Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной

Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.
Вечерний курьер 09:49
Политика

Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

22 ноября появилась информация о том, что команда Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 05:47
Здоровье

Врачи инфекционной больницы в Новочеркасске массово уволились

Как сообщается в администрации города Новочеркасска, двоим из уволившихся врачей сейчас больше 70 лет, они написали заявления по собственному желанию.
Gazeta.SPb вчера в 22:24
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 04:17
Общество

Сын Сафронова назвал диким предложение отрезать часть желудка

Пианисту Луке Затравкину, который на прошлой неделе оказался в центре внимания из-за появившегося в Сети видео его спасения из туалетной комнаты самолета, хотят отрезать часть желудка, сообщил отец музыканта, известный художник Никас Сафронов.
ФАН 07:01
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru вчера в 16:43
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.
Lenta.ru 09:57
Авто

Geely привезет новый кроссовер Geely Coolray в РФ

Стоит отметить, что по итогам первых трех кварталом текущего года продажи Geely в России выросли в 3 раза, в том числе и благодаря повышенному спросу на кроссоверы Atlas, поставляемые с белорусского завода.
SpeedMe 05:55
Авто

В силу вступили новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Ставка по вкладу "Новогодний бонус" составляет 4,85% годовых, если депозит открывается на срок от 4 до 9 месяцев и 5,25% при условии размещения средств на 9 месяцев.
Российская газета 06:02
Транспорт

ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

Госавтоинспекция выступает за пересадку водителей автомобилей на комфортабельный общественный транспорт, так как в настоящее время невозможно построить столько дорог, чтобы все автомобилисты чувствовали себя комфортно.
ТАСС 03:33
Гаджеты

В свежей MIUI нашли секретные функции фотокамер смартфонов Xiaomi

В коде некоторых тестовых прошивок энтузиасты сообщества мобильных разработчиков XDA Developers нашли интересные детали, которые указывают на то, что китайская компания добавит новые функции в приложение камеры.
Российская газета 08:40
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Армия и оружие

Япония грозит России ударом тысяч ядерных бомб и ракет

Япония угрожает России ядерным ударом тысяч бомб и ракет.
Avia.pro вчера в 19:00
Политика

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель получил гражданство Германии

Бывший комиссар молодежного движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной 2019 г. получил гражданство Германии, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
Ведомости 07:07
Футбол

Тедеско не удалили, теперь из-за Дзюбы удалят фанатов? Егоров и Зеленов спорят

Говорим о матче «Зенит» — «Спартак», о претензиях к Доменико Тедеско, о задержаниях фанатов в Санкт-Петербурге и глушилках на стадионе.
Спорт-Экспресс 05:05
Технологии

Пользователь нашел невыпущенную игру по фильму «Человек-паук 4»

Пользователь показал прототип игры Spider-Man 4, которая должна была выйти по одноименному фильму Сэма Рэйми.
CyberSport.ru 08:47
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