Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния. Минфин опубликовал проект закона об инвестировании денежных средств ФНБ. Вложения можно будет направить на внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Технологии Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси Специалисты Роскачества исследовали 40 мобильных приложений для заказа такси, доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.

Происшествия Житель Татарстана зарезал бывшую жену и детей В Татарстане местный житель в состоянии алкогольного опьянения зарезал бывшую жену, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.

Общество Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".

Футбол Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч» Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Экономика Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Происшествия Пожар в ангаре в Петербурге локализовали Пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован, сообщает городское ГУ МЧС.

Культура В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.

Космос НАСА опубликовало фото разбившегося на Луне индийского «Викрама» Лунный орбитальный спутник НАСА обнаружил на поверхности Луны обломки индийского аппарата "Викрам", потерпевшего крушение во время посадки в сентябре.

Единоборства Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что собирается победить Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.