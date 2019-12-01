Экономика
Piter.tvПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния. Минфин опубликовал проект закона об инвестировании денежных средств ФНБ. Вложения можно будет направить на внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты.
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Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам
URA.Ru01 декабря в 16:57
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия является одним из главных партнеров Анкары.
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Армия и оружие
В Сети появилось фото, предположительно, российского «Урана-9» в Сирии
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