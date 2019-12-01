Экономика
РИА НовостиМинфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ
Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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Политика
Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына
Политика
Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»
Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Происшествия
Мост обрушился на окраине Оренбурга
В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Спорт
Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории
Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Происшествия
В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие
В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
Финансы
Что ждет доллар и евро в начале недели: официальный курс валют
Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пользу в понедельник оказались российский рубль, который установился на уровне 0,2723 лея, украинская гривна подорожала до 0,7301 лея, а румынский лей - до 4,0221 в пересчете на нацвалюту.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Армия и оружие
Турция изучает предложение России по покупке Су-35
Космос
Во Вселенной есть трещины, но с Земли их увидеть невозможно
Здоровье
Названы четыре главных врага здоровых сосудов
Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Экономика
Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора
Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
Здоровье
Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату
В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
Экономика
Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой
Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Политика
На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Хоккей
«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд
"Салават" потерпел четвертое поражение подряд и в следующем матче 3 декабря примет челябинский "Трактор".
Культура
Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон
Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Политика
В Киеве назвали провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса»
«Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса», который в середине ноября появился в Сети, является частью большой пропагандистской кампании, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Здоровье
ВОЗ: Заболеваемость раком в мире может вырасти на 30%
Заболеваемость раком в мире может значительно вырасти почти на треть.
Технологии
Создан дрон JetQuad, получивший четыре реактивных двигателя
Группа ученых разработала дрон с реактивными двигателям, получивший название AB5 JetQuad.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха
Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Игры
Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях
В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.