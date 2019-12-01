Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

Министерство финансов подготовило поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся инвестирования средств Фонда национального благосостояния. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
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Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

РИА Новости02:11

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17

Куда же делись триллионы нефтедолларов?

ИА Хакасия30 ноября в 13:58

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54
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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 12:12, Ашберн
Политика

Зеленский назвал отсутствие диалога с Путиным бегом на месте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным невозможно добиться полного прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru 10:33
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занялась после ухода из коллектива.
Известия вчера в 20:00
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 11:06
Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве сына

RT на русском 07:38
Политика

Убийца ребенка киевского бизнесмена ранее был награжден Порошенко орденом «За мужество»

Киллер Лаврега, который стрелял в машину депутата Киевского горсовета Соболева и убил его трехлетнего сына, ранее был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
ИА Новороссия 11:16
Происшествия

Мост обрушился на окраине Оренбурга

В соцсетях очевидцы сообщают, что обрушение моста произошло на окраине Оренбурга, "на Объездной - Терешковой, в сторону колхоза Ленина".
Интерфакс 10:30
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Спорт

Махинации по двум биатлонистам есть в базе Московской лаборатории

Следы манипуляций, которые касались дел двух российских биатлонистов, были найдены в Московской лаборатории, сообщает Sports Integrity Initiative.
Газета.Ru 11:00
Происшествия

В киевском ресторане произошла перестрелка, есть пострадавшие

В киевском ресторане «Баку» произошла перестрелка.
Украина.ру 11:09
Политика

Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе

Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе.
ТК Звезда 06:21
Финансы

Что ждет доллар и евро в начале недели: официальный курс валют

Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн >>> Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пользу в понедельник оказались российский рубль, который установился на уровне 0,2723 лея, украинская гривна подорожала до 0,7301 лея, а румынский лей - до 4,0221 в пересчете на нацвалюту.
Sputnik Молдова 00:32
Авто

Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
AvtoVolgograda.ru 03:49
Армия и оружие

Турция изучает предложение России по покупке Су-35

RT на русском 08:41
Космос

Во Вселенной есть трещины, но с Земли их увидеть невозможно

Вечерний курьер 30 ноября в 02:08
Здоровье

Названы четыре главных врага здоровых сосудов

Профессор, медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технологического университета Мюнхена Мартин Галле назвал четыре главных врага здоровых сосудов.
Вечерняя Москва вчера в 00:20
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Экономика

Создатель сайта «Банки.ру» пожаловался на инвестора

Создатель финансового супермаркета (банковского портала) «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев пожаловался на инвестора своего проекта, которым оказался инвестиционный фонд Russia Partners, являющийся дочерней структурой фонда Siguler Guff (Siguler Guff и ее аффилиаты управляют активами общей стоимостью $13 миллиардов).
АБН 05:44
Здоровье

Врачи Свердловской детской больницы пожаловались на низкую зарплату

В обращении требуют повысить зарплаты сотрудников ОДКБ, работающих на 1,2 ставки, на 200% от средней зарплаты по Свердловской области для врачей, не менее 100% — для среднего медперсонала.
REGNUM 06:12
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Экономика

Сбербанк запустил новогодние вклады с повышенной ставкой

Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
Российская газета 06:02
Политика

На Украине приняли решение сменить руководство «Нафтогаза»

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинский кабмин принял решение о смене руководства государственных компаний, в том числе «Нафтогаза».
RT на русском 07:25
Авто

Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет

Tvoe-avto.com 30 ноября в 15:02
Хоккей

«Салават Юлаев» уступил Йокериту и потерпел четвертое поражение подряд

"Салават" потерпел четвертое поражение подряд и в следующем матче 3 декабря примет челябинский "Трактор".
РИА Новости 11:24
Культура

Умерла актриса из «Коломбо» Шелли Моррисон

Ушла из жизни американская актриса Рэйчел Митрани, известная под псевдонимом Шелли Моррисон. Об этом в понедельник сообщил телеканал NBC.
Культуромания 07:56
Политика

В Киеве назвали провокацией появившийся «план реинтеграции Донбасса»

«Проект государственной стратегии реинтеграции Донбасса», который в середине ноября появился в Сети, является частью большой пропагандистской кампании, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
РБК 11:20
Здоровье

ВОЗ: Заболеваемость раком в мире может вырасти на 30%

Заболеваемость раком в мире может значительно вырасти почти на треть.
Evo-rus.com 09:37
Технологии

Создан дрон JetQuad, получивший четыре реактивных двигателя

Группа ученых разработала дрон с реактивными двигателям, получивший название AB5 JetQuad.
Faktom вчера в 06:39
Политика

Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать Цемаха

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.
Газета.Ru 10:52
Игры

Авторы Star Citizen рассказали о тюрьмах и преступлениях

В соответствии с законами Star Citizen, преступлениями считаются убийство, саботаж, сопротивление аресту, взлом компьютеров, разрушение или кража машин, владение незаконным оружием или крадеными предметами и даже нарушение правил парковки.
Игромания.ру вчера в 11:23
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