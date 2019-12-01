Экономика
ForbesЭксперты ВШЭ оценили влияние инвестиций из ФНБ на рост экономики
Инвестиции в новые проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономику, посчитали экономисты Центра развития Высшей школы экономики, пишет РБК. Эксперты оценили возможный рост ВВП в 0,19-0,62 процентного пункта в год.
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Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Политика
Захарова резко ответила на слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Происшествия
Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены
Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
Общество
Батрутдинов назвал главную проблему россиянок
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Авто
В сети представили изображения нового Chevrolet Impala
К сожалению, нынешняя Impala обладает всеми преимуществами Accord середины 2000 года с некоторыми слегка интересными складками заднего крыла, так что вы не можете обвинить тех, кто делает свой выбор в пользу кроссовера.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Гаджеты
Xiaomi продала 10 миллионов Redmi Note 8 и Note 8 Pro
В результате, всего за три месяца, продажи Redmi Note 8 и Note 8 Pro в мире достигли 10 миллионов единиц.
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал отца убитого сектантами мальчика
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал отца мальчика, который был найден мертвым в одном из районов города.
Происшествия
Расформирована воинская часть, в которой солдат расстрелял сослуживцев
Воинскую часть № 54110, в которой срочник из Тюмени Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 человек, расформировали.
Политика
Зеленский назвал две главные цели «нормандского саммита»
По итогам «нормандского саммита», который состоится 9 декабря в Париже, президент Украины Владимир Зеленский ожидает достичь прогресса по двум направлениям.
Армия и оружие
Россию окружат радиолокационным полем для отслеживания ракет
Радиолокационное поле для отслеживания внешних угроз появится у границ России. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает ТАСС.
Общество
Вексельбергу досталась половина схемы теплоснабжения Екатеринбурга
Администрация Екатеринбурга по итогам публичных слушаний отправила на утверждение в Минэнерго РФ проект актуализации схемы теплоснабжения города до 2030 года.
Энергетика
В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным
Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Политика
Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ
Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Политика
Путин подписал закон о СМИ-иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому иностранными агентами могут быть признаны отечественные средства массовой информации.
Шоу-бизнес
Беременность молодой жены Бориса Грачевского подтвердилась
Борис Грачевский прокомментировал беременность жены. Второй женой мэтра стала актриса Анна Панасенко — с ней он прожил четыре года.
Экономика
«Фридом Финанс» стал претендентом на акции Санкт-петербургской биржи
Санкт-Петербургская биржа, которая специализируется на торговле акциями иностранных компаний в России, предварительно договорилась о выкупе 65% своей допэмиссии с крупным небанковским брокером из числа топ-10 брокеров по активам, рассказали РБК два человека, знакомых с ходом переговоров.
Футбол
Глушаков побывал в бане с футболистами «Спартака»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за грозненский «Ахмат», посетил баню вместе с бывшими одноклубниками.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Политика
Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом
Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии с автобусом в Казахстане
В Казахстане в результате аварии с пассажирским автобусом погибли четыре человека, еще 15 пострадали, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.
Происшествия
Взрыв произошел в центре Джакарты
Взрыв произошел в столице Индонезии Джакарте, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,39-0,48%
Индексы Мосбиржи и РТС снизились к завершению торгов в понедельник.
Гаджеты
Пятилетний смартфон Honor неожиданно получил обновление ПО
Как сообщается, Honor Play 4X, который дебютировал пять лет назад, на днях получил обновление.
Гаджеты
В России стартовали продажи новых смартфонов Nokia
Компания HMD Global, которая разрабатывает и продаёт смартфоны под брендом Nokia, начала продажи в России двух новых смартфонов бренда, говорится в сообщении компании.
Политика
США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд
Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд.