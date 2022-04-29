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Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах

Минфин расплатился в валюте по выпускам, выплаты по которым ранее собирался произвести в рублях.
Интерфакс
До начала апреля, несмотря на опасения относительно невозможности проводить валютные выплаты по суверенным еврооблигациям на фоне заморозки части международных резервов РФ, Минфин не испытывал проблем с такими платежами.
Интерфакс
Минфин ранее сообщал, что из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях.
ПРАЙМ
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в пятницу заявила, что "ни о каком дефолте в России речи быть не может".
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам с погашением в 2022 и 2042 годах
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Минфин заявил об исполнении обязательств по евробондам в долларах
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Минфин исполнил в долларах обязательства по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042»
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Минфин сообщил об исполнении обязательств по евробондам в валюте
Ведомости09:03
Минфин осуществил выплаты по евробондам Россия-2022 и Россия-2042 в долларах
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Минфин РФ исполнил обязательства по евробондам с погашением в 2022 и 2042 в долларах
Комсомольская правда08:50
Минфин исполнил обязательства по евробондам «Россия-2022» и «Россия-2042» в долларах
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