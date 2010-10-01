Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства. "Росгеология" осенью просила правительство о докапитализации на 10,3 млрд рублей для модернизации оборудования.

Минфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей

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