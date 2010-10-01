Экономика
ИнтерфаксМинфин отказал Росгеологии в докапитализации на 25 млрд рублей
Минфин РФ дал отрицательное заключение на просьбу "Росгеологии" о докапитализации на 25 млрд рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией ведомства. "Росгеология" осенью просила правительство о докапитализации на 10,3 млрд рублей для модернизации оборудования.
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Происшествия
Двигатель пассажирского самолета загорелся при вылете из Новосибирска
Двигатель загорелся у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Экономика
S&P сохранил кредитный рейтинг России на уровне BBB
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor s Global Ratings сохранило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», передает Интерфакс.
Политика
Путин поздравил дочь Ельцина с днем рождения
Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения дочь Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву и приехал к ней в гости.
Общество
Скончался соавтор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин
В возрасте 85 лет умер драматург и соавторов первой советской рок-оперы "Орфей и Эвридика" Юрий Димитрин.
Хоккей
Линус Умарк: О продлении контракта с «Салаватом» подумаю после сезона
Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал информацию о том, что он не собирается продлевать контракт с уфимским клубом.
Политика
Shell поддержала «Северный поток – 2»
Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell поддерживает проект «Северный поток – 2», поскольку считает, что для энергобезопасности Европы он очень важен.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
Названы причины посадки SSJ-100 на недостроенную ВПП в «Домодедово»
Футбол
Виктор Гончаренко: «Было желание, чтобы в ЦСКА пришел белорус»
Политика
Небензя прокомментировал запуск механизма разрешения споров с Ираном
Механизм разрешения споров с Ираном, запущенный Германией, Францией и Великобританией, может привести к неконтролируемому развалу ядерной сделки, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Политика
Медведев назвал смену правительства естественной для страны ситуацией
Медведев выразил надежду, что после объявления об отставке правительства и назначения премьером бывшего главу Федеральной налоговой службы Мишустина и до формирования нового кабмина «все будет надлежащим образом происходить».
Футбол
Моуринью прокомментировал возможный трансфер Зе Луиша в «Тоттенхэм»
Португальский специалист Жозе Моуринью, возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», прокомментировал информацию об интересе клуба к бывшему форварду московского «Спартака» Зе Луишу.
Футбол
«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы
Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Политика
Гончарук разберется с высокими премиями руководству «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу на совещании поручил премьеру Алексею Гончаруку разобраться с высокими премиями руководства национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" после выигрыша иска в Стокгольмском арбитраже против "Газпрома".
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова выписалась из роддома
На днях бывшая жена «рыжего Иванушки» стала мамой в третий раз. Мария родила сына от нового супруга, баскетболиста Андрея Зубкова.
Гаджеты
Самые популярные смартфоны назвал «Яндекс»
В 2019 году, по версии специалистов, самым популярным гаджетом стал Xiaomi Redmi Note 7 — 4/64 Гб.
Политика
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о госпитализации сатирика
Михаил Жванецкий проходит в больнице Управления делами президента России плановый курс лечения, сообщил РБК представитель артиста.
Политика
Меркель поздравила Мишустина с вступлением в должность премьера
Меркель написала, что сердечно поздравляет Мишустина с вступлением в должность председателя правительства.
Экономика
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Футбол