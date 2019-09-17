Экономика
Кавказ ПостМинфин отказал компании Сечина в льготах на триллионы рублей
Льготы на 2,6 трлн рублей понадобились «Роснефти» для реализации амбициозного проекта по освоению Арктики «Восток Ойл», - сообщает «Коммерсант».
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с чего всё началось
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину в конце августа пожаловался на Минфин, который выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. "Восток Ойлу" (совместный проект "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений).Коммерсантъ16 сентября в 18:07
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Компания Сечина обвиняет Минфин в предвзятости из-за отказа в льготах на триллионы рублей
URA.Ru16 сентября в 21:09
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
Общество
Турчак назвал вопиющей несправедливостью приговор Павлу Устинову
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил в поддержку осужденного на три с половиной года колонии актера Павла Устинова.
Ведомости 02:29
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
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Экономика
Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Общество
Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Футбол
Кокорин и Мамаев завтра выйдут на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободы из колонии 17 сентября.
Росбалт 16 сентября в 09:56
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 16 сентября в 18:54
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Общество
Общественники выступили против обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Национальный родительский комитет выступил против введения обязательной сдачи ЕГЭ И ОГЭ по иностранному языку.
Известия 00:54
Экономика
Кризис в стране ощущают более 60% жителей России
Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.
REGNUM 00:46
Футбол
Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА
Рамблер 16 сентября в 15:32
Общество
Врач рассказала, чем опасно наращивание ресниц
В погоне за красотой не следует забывать о безопасности, предупреждают специалисты Минздрава Подмосковья.
Российская газета вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей
С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».
Пятый канал вчера в 08:40
Футбол
Конте назвал «главного раздолбая» в игре со «Славией» в ЛЧ
Отдельных игроковсвоей команды в матче Конте выделять не стал, сказав, что все «сработали ниже своего уровня» и назвав себя «главным раздолбаем».
Все про Спорт ру 01:01
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору белого вина
Специалисты Роскачества рекомендуют при покупке белого вина остановить свой выбор на этом напитке урожая 2018 года, говорится на сайте организации.
REGNUM 01:25
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Гаджеты
TSMC не справляется с производством 7-нм чипов: над Ryzen и Radeon нависла угроза
Справедливости ради нужно заметить, что TSMC старается удовлетворять регулярные запросы постоянных клиентов в первую очередь, а задержки в поставках затрагивают прежде всего тех заказчиков, которые требуют увеличения поставок или же переходят на 7-нм технологию с других техпроцессов.
3DNews 02:35
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru вчера в 17:02
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 16 сентября в 10:09
Космос
Российские космонавты напечатают на биопринтере крольчатину
На Международной космической станции (МКС) в конце сентября напечатают на 3D-биопринтере мышечные клетки кролика, коровы и рыбы.
РЕН ТВ вчера в 20:56