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с чего всё началось

Льготы на 2,6 трлн рублей понадобились «Роснефти» для реализации амбициозного проекта по освоению Арктики «Восток Ойл», - сообщает «Коммерсант».

Минфин отказал компании Сечина в льготах на триллионы рублей

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