Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году
«По ниточке со всех мер собирали», – сказал министр. Ранее Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии, но их детали не уточнял.В источнике
С чего всё началось
Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников
Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
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