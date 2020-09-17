Внешнеэкономические связи 18

«По ниточке со всех мер собирали», – сказал министр. Ранее Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии, но их детали не уточнял.