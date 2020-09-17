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Ведомости
Ведомости

Силуанов анонсировал отмену индексации зарплат чиновников в 2021 году

«По ниточке со всех мер собирали», – сказал министр. Ранее Силуанов, говоря о новом проекте бюджета, анонсировал сокращение ассигнований на зарплаты чиновников и закупки вооружений для армии, но их детали не уточнял.В источнике
С чего всё началось
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

Одобренный правительством проект федерального бюджета на 2021–2023 годы предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей бюджетных расходов и сокращение на 5% госпрограммы вооружений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
РБКвчера в 12:58
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Известия

Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Известиявчера в 15:49
Эхо Москвы

Эхономика: Ася Рак

Эхо Москвы05:14
Газета.Ru

Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Газета.Ru02:45
Московский Комсомолец

Силуанов: военным проиндексируют зарплаты в 2021 году

Московский Комсомолец06:42
Lenta.ru

Россия сэкономит на оружии и чиновниках

Lenta.ruвчера в 13:51
URA.Ru

Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

URA.Ruвчера в 13:11
РБК

Власти одобрили экономию на программе вооружений и зарплатах чиновников

РБКвчера в 12:58

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,7K

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
2,2K

В Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования

Депутаты "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене трёхдневного голосования на выборах, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости06:53
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Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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В России стартовали предзаказы на PlayStation 5

Сегодняшнего дня ждали с большим нетерпением любители поиграть в игры на PlayStation, ведь именно сегодня на российском рынке появилась возможность предварительно заказать PlayStation 5. Однако, для этих целей многих предостерегало одно условие – приобретение цифрового комплекта предзаказа.
The GEEK08:42

МИД предостерег США от навязывания услуг посредничества в Белоруссии

«С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо вмешательства во внутриполитические процессы, попыток дестабилизации и навязывания извне односторонних посреднических услуг», — говорится в сообщении.
РБК06:42
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Кабмин внес в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ на доходы более 5 млн

Правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы поправки в Налоговый кодекс, повышающие до 15 процентов налог на доходы физических лиц, превышающие пять миллионов рублей за налоговый период.
Российская газета09:22
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На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей.
ТАСС07:57
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