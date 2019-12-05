Финансы
РБКМинфин отказался от заимствований в долларах
В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Технологии
Пользователи нашли бесплатный способ обновиться до Windows 10
По данным информагентства, пользователи Windows 7, 8 и 8.1 могут бесплатно перейти на 10-ю версию ОС следующим образом: во время обновления воспользоваться утилитой Media Creation Tool и выбрать опцию «Обновить этот компьютер сейчас».
Армия и оружие
Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Футбол
Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
В пресс-службе министерства энергетики Украины сообщили, что намеченные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту российского газа отменены.
Культура
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Происшествия
В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин
В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием 13 автомобилей.
Политика
Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса
3 декабря на Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса.
Общество
С 2020 года налог для самозанятых введут еще в 19 регионах
С 1 января в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане проходит эксперимент по налогообложению самозанятых граждан, которые зарабатывают менее 2,4 млн рублей в год.
Политика
Скабеева дозвонилась до Зеленского
Телеведущая «России 1» Ольга Скабеева дозвонилась до президента Украины Владимира Зеленского.
Культура
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
В ДНР осудили идею Киева о смене переговорщиков от Донбасса
Идея Киева сменить представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в контактной группе является неприемлемой, их замена сделает бессмысленным сам процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Общество
В Париже возобновились столкновения полиции и протестующих
Политика
В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Единоборства
Рахим Чахкиев не хочет драться с Емельяненко по правилам ММА
Как передает издание, Чахкиев выразил свое нежелание драться с последним по правилам ММА.
Экономика
Saudi Aramco назвала условия крупнейшего в истории IPO
Размещение акций Saudi Aramco на бирже пройдет по верхней границе диапазона — по цене 32 саудовских риала ($8,53) за акцию.