В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.

Минфин отказался от заимствований в долларах

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