Финансы

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В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.
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Минфин отказался от заимствований в долларах

РБК11:36

Минфин России откажется от заимствований в долларах

Коммерсантъ14:18
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