Ранее в августе Минфин РФ опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, устанавливающий налоговые льготы для непубличных международных холдинговых компаний – резидентов САР: ставку налога на дивиденды для них предлагалось снизить с 15% до 5%. Таких районов в России два: на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае.

ПРАЙМ 10:39