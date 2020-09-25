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РБК
РБК

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Минфин отказался от идеи распространить льготу на непубличный бизнес. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе круглого стола на площадке «РБК.Конференции».В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Минфин хочет создать в «русских офшорах» условия привлекательнее, чем на Кипре

Ранее в августе Минфин РФ опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, устанавливающий налоговые льготы для непубличных международных холдинговых компаний – резидентов САР: ставку налога на дивиденды для них предлагалось снизить с 15% до 5%. Таких районов в России два: на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае.
ПРАЙМ10:39
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РБК

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

РБК12:10
Вести.Ru

Минфин хочет сделать «российские офшоры» привлекательнее Кипра

Вести.Ru11:59
Российская газета

Минфин намерен создать в САР налоговый режим привлекательнее, чем на Кипре

Российская газета11:09
Коммерсантъ

Минфин: налоговых ставок 5% для непубличных компаний в «российских офшорах» не будет

Коммерсантъ11:25
ТАСС

В Минфине заявили, что САР не являются «внутренними офшорами»

ТАСС10:43
ПРАЙМ

Минфин хочет создать в «русских офшорах» условия привлекательнее, чем на Кипре

ПРАЙМ10:39
Взгляд.ру

В «русских офшорах» предложено создать условия привлекательнее, чем на Кипре

Взгляд.ру09:53

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31
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Роспотребнадзор рассказал о бесполезности масок

По словам руководителя отдела клинических исследования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, некачественный медицинские маски бесполезны при пандемии – если изделие не имеет сертификат от использовании в медцелях, оно не защитит.
U74.Ruвчера в 06:39
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Власти запустили процесс создания единого строительного госзаказчика

О планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства Хуснуллин заявлял в августе: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБК12:00