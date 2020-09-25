Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»
Минфин отказался от идеи распространить льготу на непубличный бизнес. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов в ходе круглого стола на площадке «РБК.Конференции».В источнике
С чего всё началось
Минфин хочет создать в «русских офшорах» условия привлекательнее, чем на Кипре
Ранее в августе Минфин РФ опубликовал проект поправок в Налоговый кодекс, устанавливающий налоговые льготы для непубличных международных холдинговых компаний – резидентов САР: ставку налога на дивиденды для них предлагалось снизить с 15% до 5%. Таких районов в России два: на территории острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае.
ПРАЙМ10:39
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