Экономика

ВедомостиВедомостиМинфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва–Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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с чего всё началось

Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург-Москва

Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что его ведомство не намерено выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он заявил РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
РБК06:20

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Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург-Москва

РБК06:20

Скоростная железнодорожная магистраль Петербург — Москва обойдется без бюджетных средств. В РЖД надеялись на сотни миллиардов

Фонтанка.Ру07:05

Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

АБН08:12

Новая железная дорога Петербург – Москва не получит бюджетные средства

Piter.tv08:34

Минфин не планирует выделять бюджетные средства на ВСМ Москва - Петербург

ТАСС07:45

Минфин не даст денег на строительство ВСМ Москва — Петербург

Neva.Today08:59

Минфин решил не выделять деньги на строительство ВСМ Москва – Петербург

Peterburg2.ru08:01
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Десять футболистов «Сочи» заболели ангиной перед матчем с «Оренбургом»

Отмечается, что из-за инцидента пришлось отменить тренировку команды, несмотря на то что 1 декабря «Сочи» предстоит сыграть с «Оренбургом» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги.
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Роскомнадзор представил список интернет-страниц с фейками

Роскомнадзор опубликовал на своём сайте список интернет-страниц, на которых регулярно под видом достоверных сообщений распространяется заведомо недостоверная общественно значимая информация.
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Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
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Вышел короткометражный сиквел «Инопланетянина» Спилберга

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Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
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В Дагестане задержали участников банды «Шараповские»

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РИА Новости вчера в 04:54
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Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

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В ДНР приняли закон о государственной границе

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