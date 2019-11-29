Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что его ведомство не намерено выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он заявил РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

с чего всё началось

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

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