Экономика

ВедомостиВедомостиМинфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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с чего всё началось

Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург-Москва

Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что его ведомство не намерено выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он заявил РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
РБК06:20

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Минфин не даст денег на строительство ВСМ Москва — Петербург

Neva.Today08:59

Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург-Москва

РБК06:20

Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

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Фонтанка.Ру07:05

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