Экономика

ВедомостиВедомостиМинфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
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с чего всё началось

Минфин оставит без бюджетных денег новую железную дорогу Петербург-Москва

Заместитель министра финансов Андрей Иванов заявил, что его ведомство не намерено выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом он заявил РБК в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
РБК06:20

Подробнее о событии

Новая железная дорога Петербург – Москва не получит бюджетные средства

Piter.tv08:34

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:09

Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург

Ведомости09:52

Минфин не даст денег на строительство ВСМ Москва — Петербург

Neva.Today08:59

Строительство скоростной ж/д магистрали между Петербургом и Москвой будет вестись на средства РЖД

Телеканал Санкт-Петербург10:47

Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

АБН08:12

Скоростная железнодорожная магистраль Петербург — Москва обойдется без бюджетных средств. В РЖД надеялись на сотни миллиардов

Фонтанка.Ру07:05
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 11:13, Ашберн
Политика

Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:50
Футбол

Сульшер сравнил возвращение Погба с новым трансфером

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заверил, что возвращение полузащитника Поля Погба в состав команды можно будет сравнить с новым трансфером.
Sportbox.RU 06:45
Происшествия

Полицейского ударили ножом в грудь в московском метро

Пассажир ударил ножом полицейского в московском метро. Об этом в пятницу, 29 ноября, говорится на сайте столичного главка МВД.
Lenta.ru 10:59
Политика

Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму

Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
РИА Новости 09:45
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Спорт

Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Российская газета вчера в 16:20
Экономика

Рост ВВП в третьем квартале превысил ожидания ЦБ

Годовой темп прироста ВВП в России в третьем квартале 2019 года повысился до 1,7% (во втором квартале — 0,9%), говорится в материалах Центрального Банка (.pdf).
Коммерсантъ 08:53
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете

Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
РИА Новости 27 ноября в 15:57
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»

Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.
REGNUM вчера в 16:40
Происшествия

На Лондонском мосту произошла стрельба

На Лондонском мосту произошла стрельба. По сообщениям британских СМИ, полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину.
Вести.Ru 09:39
Общество

Елизавета II решила отказаться от престола

Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Sunmag.me вчера в 11:08
Армия и оружие

Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
ТАСС 05:12
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

Известия 10:37
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Газета.Ru 07:58
Общество

В заседании по MH17 смогут принять участие наблюдатели от России

Наблюдатели от России, Малайзии и любых других стран могут участвовать в судебном заседании по крушению малайзийского Боинга MH17, которое запланировано на 9 марта 2020 года, они должны сами сообщить об этом суду, заявила РИА новости координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.
РИА Новости 11:07
Авто

Объявлена дата продаж Toyota Wildlander

Неделю назад компания Toyota официально представила новый кроссовер Toyota Wildlander на международном автосалоне в Гуанчжоу, а накануне производитель объявил время старта продаж модели.
Новые автомобили вчера в 23:36
Кино

Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Культуромания 27 ноября в 02:28
Происшествия

На Урале коллектор забрал у должницы машину с ребенком внутри

Правоохранительные органы выяснили, что женщина взяла в долг 160 тысяч рублей у одной микрофинансовой организации и оставила в залог свой автомобиль Mazda 3. Около года должница не платила по счетам, поэтому коллекторы выследили транспортное средство и обнаружили его возле бизнес-центра.
ТВ Центр 06:48
Общество

Роскомнадзор объяснил внесение СМИ в список распространителей фейков

В Роскомнадзоре заявили, что попадание СМИ в список ресурсов с фейковой информацией связано только с комментариями и не имеет отношения к публикациям самих интернет-изданий.
Lenta.ru 10:55
Политика

Эрдоган заявил о «смерти мозга» Макрона

7 ноября Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, США все больше отворачиваются от Европы.
Lenta.ru 09:00
Политика

Новак ответил на предложение Киева выплатить долг по арбитражу газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости 10:19
Кино

Состоялась премьера фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Сильные эмоции оставил просмотр фильма у вратаря динамовцев Антона Шунина.
Inc-news.ru 26 ноября в 11:48
Здоровье

Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств

Из российских аптек пропали зарубежные проверенные препараты для лечения больных редким и тяжелым заболеванием муковисцидоз.
Вести.Ru 10:16
Общество

Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM вчера в 21:04
Происшествия

Российская боксерша умерла в полиции после избиения любовника

Алтапресс 11:01
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт, евро падает

В свою очередь, евро в среду на открытии подешевел на семь копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 70,43 рубля.
Свободная Пресса 27 ноября в 03:25
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
SM News вчера в 14:44
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Культура

«Холодное сердце» поделится новогодним настроением

Чего ожидать от сиквела мультфильма Walt Disney 28 ноября в российский прокат выходит "Холодное сердце 2".
Коммерсантъ FM вчера в 08:59
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