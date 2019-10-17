В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.

с чего всё началось

"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы. Представитель Минфина заявил изданию, что в октябре 2018 года президент РФ поручил принять меры "по недопущению увеличения стоимости ЦКАД".

Здоровье Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.

Происшествия Четверых фигурантов дела «Зимней вишни» предложили отпустить из СИЗО Обвинение ходатайствует об освобождении из-под стражи под домашний арест четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре, возникшем в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Происшествия В СК раскрыли главную причину смерти пассажиров SSJ 100 Руководитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Зигмунд Ложис пояснил, из-за чего погибли большинство пассажиров самолета SSJ 100, разбившегося в мае при посадке в аэропорту "Шереметьево".

Политика МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.

Происшествия В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

Шоу-бизнес На концерте в Коми Филиппу Киркорову подарили большую семгу На концерте в Коми отечественный исполнитель Филипп Киркоров получил необычный подарок.

Здоровье Доктор Мясников о страхах и онкологии: хочу утешить, рак не болит Для ранних стадий рака более характерными симптомами являются малокровие, резкая потеря веса и общая слабость в организме, пояснил Александр Мясников.

Футбол Караваев: тренер подскажет, как правильно сыграть против Шомуродова Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об ощущениях от дебюта за сборную России и поделился ожиданиями от очередного матча РПЛ с «Ростовом».

Общество Дорогами принцессы Дианы: Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Лахор Утром 17 октября герцоги прилетели в Лахор. Кейт и Уильям вышли из самолета бодрые и улыбчивые. Принцу пришлось немного подождать супругу.

Происшествия В Петербурге двое мужчин изнасиловали иностранца, пишут СМИ Двое мужчин напали на молодого человека и оттащили к заброшенным зданиям, где и изнасиловали. После обращения студента проводится проверка.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Политика Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».

Происшествия На Сахалине школьники избили одноклассницу за напоминание о «домашке» Ученица четвертого класса школы в Поронайске оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".

Политика Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Армия и оружие Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.

Политика Первый президент Украины предложил для Донбасса свою формулу Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для прекращения войны в Донбассе лидеры стран «нормандской четверки» должны подписать документ, разработкой которого они займутся лично.

Политика Лукашенко прокомментировал инцидент с россиянкой Богачевой в Минске Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не накручивать ситуацию вокруг "опроса" компетентными органами в республике гражданки России Анны Богачевой, заявив, что Минск как член Союзного государства защищает интересы граждан РФ.

Хоккей Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ «Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.

Политика Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.

Экономика Госдума случайно добавила налогов на триллион рублей Принятые Госдумой и подписанные президентом России поправки к Налоговому кодексу допускают взимание с российского бизнеса дополнительных налогов на сотни миллиардов или триллионы рублей.