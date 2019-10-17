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"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы. Представитель Минфина заявил изданию, что в октябре 2018 года президент РФ поручил принять меры "по недопущению увеличения стоимости ЦКАД".
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с чего всё началось

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
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