Общество
РИА НовостиМинфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД
"Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы. Представитель Минфина заявил изданию, что в октябре 2018 года президент РФ поручил принять меры "по недопущению увеличения стоимости ЦКАД".
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с чего всё началось
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.Коммерсантъвчера в 18:21
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СМИ: ЦКАД встанет в пробках из-за отказа Минфина выделить миллиарды рублей
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