Экономика
РБКМинфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.Коммерсантъвчера в 18:21
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СМИ: ЦКАД встанет в пробках из-за отказа Минфина выделить миллиарды рублей
Московский Комсомолец02:46
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Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:39
Политика
Россия отчитала Украину за призыв распустить ДНР и ЛНР
Реагируя на требование Киева распустить Республики Донбасса (ДНР и ЛНР) в качестве обязательного условия для реализации политических пунктов Минских соглашений, Захарова отметила, что «подобных заявлений много, и насколько они способствуют движению в направлении консолидации и не только общества, но, собственно говоря, страны на базе «Минска», никому неизвестно», сообщает ТАСС.
Журналистская правда 07:36
Политика
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Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
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Коммерсантъ 09:26
Общество
Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.
Вести.Финанс 09:05
Политика
В Белоруссии допустили отказ от Союзного государства с Россией
Судьба Союзного государства России и Белоруссии зависит от желания граждан республики, утверждает глава белорусского МИД Владимир Макей.
Московский Комсомолец 05:20
Политика
МИД России назвал рутинной ситуацию с дипломатами США в Северодвинске
Американские дипломаты регулярно стараются проникнуть в закрытые районы России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя во время брифинга инцидент с дипломатами США в Северодвинске.
RT на русском 06:56
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии.
Lenta.ru вчера в 19:26
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Футбол
«Барселона» одобрила перенос «класико» с «Реалом» на декабрь
Футбольная "Барселона" из-за народных волнений, охвативших столицу Каталонии, не сможет провести принципиальный матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу", который запланирован на 26 октября.
Вести.Ru 10:15
Политика
Спикер парламента Украины отверг призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отверг призыв замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамина Моро принять меры для закрытия скандально известного сайта "Миротворец", публикующего адреса людей, которых создатели сайта считают врагами Украины.
ТАСС 09:27
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Общество
Минтруд сообщил о феминизации госслужбы в России
В текущем составе правительства пост заместителя председателя занимают две женщины (вице-премьеры Татьяна Голикова и Ольга Голодец, у них восемь коллег-мужчин), а среди заместителей федеральных министров женщин 23 (мужчин — 130), сообщил Вовченко.
РБК 09:19
Политика
Студенты ВГИК спели Путину песню о раненом казаке
Президент России Владимир Путин посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), студенты которого встретили его песней о раненом казаке.
Газета.Ru 09:47
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Газета.Ru 09:36
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом
Напомним, что в начале 2019 года появилась информация о романе Питта и Терон. Журналисты видели их вместе на некоторых мероприятиях.
Вечерняя Москва 09:03
Транспорт
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита
Минтранс и ГИБДД поддерживают снижение нештрафуемого лимита скорости до 10 км/ч.
Известия 09:25
Общество
Температурный рекорд 1990 года побит в Москве
Эхо Москвы 06:32
Общество
Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние мультивизы
Со 2 февраля 2020 года Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Интерфакс 11:08
Здоровье
Собянин открыл Центр здоровья семьи ГКБ им. Плетнева
Комсомольская правда 07:25
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым
Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv 10:59
Происшествия
На главреда завели дело об изнасиловании пьяной журналистки
Против главного редактора муниципальной газеты Великого Новгорода Михаила Боголюбова возбудили уголовное дело по факту изнасилования 33-летней журналистки местного онлайн-издания Алины Щегловой, сообщили в региональном СК.
Газета.Ru 09:33
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
RT на русском 05:27
Общество
Участник акции 27 июля Айдар Губайдулин покинул Россию
Участник несанкционированной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.
ТАСС 03:48
Авто
Skoda показала новую Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
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