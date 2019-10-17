Экономика

РБКРБКМинфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
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с чего всё началось

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъвчера в 18:21

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СМИ: ЦКАД встанет в пробках из-за отказа Минфина выделить миллиарды рублей

Московский Комсомолец02:46

Минфин отказался выделить дополнительные 44 миллиарда рублей на ЦКАД

РИА Новости02:14

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Коммерсантъвчера в 18:21

Минфин не поддержал просьбу Министерства транспорта и Автодора о допфинансировании Центральной кольцевой автодороги

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«Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД

ТАСС00:29

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

РБКвчера в 22:28

Минфин отказался выделить 44 млрд рублей на ликвидацию узких мест на ЦКАД

Интерфакс01:55
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:50, Ашберн
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Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

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Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
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США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
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Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Армия и оружие

В Минобороны опровергли информацию об авиаударах по госпиталям в Сирии

В Министерстве обороны опровергли публикацию газеты The New York Times (NYT) о авиаударах, якобы нанесенных российскими военными самолётами по госпиталям в Сирии, передаёт ТАСС.
Профиль 14 октября в 08:39
Общество

«Газпрому» отключили иностранные компрессоры через спутник

В 2012 году австрийская компания LMF дистанционно отключила "Газпрому" мобильные компрессорные станции (МКС), сообщили РИА Новости в госкорпорации.
РИА Новости 15 октября в 17:40
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru 11:30
Общество

Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве

Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Происшествия

Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшего 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Авто

В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»

Автоновости дня 10:24
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Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике

В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
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Наука

Китай представил прототип круглого стелс-вертолета

Китай продемонстрировал прототип военного стелс-вертолета, который выглядит как НЛО из старых научно-фантастических фильмов.
BitCryptoNews вчера в 10:35
Политика

В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Авто

Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию

Внедорожник японского автопроизводителя до конца этого года покинет рынок России, сообщили в пресс-службе марки.
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Ольга Кормухина обвинила Полину Гагарину в краже «Кукушки»

Кормухина заявила, что Гагарина использовала аранжировку песни Виктора Цоя «Кукушка», написанную Алексеем Беловым и самой Кормухиной.
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Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей

17 октября за океаном прогремело решение о дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс" Валентина Зыкова на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов.
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Стало известно расписание матчей «Спартака» на турнире Florida Cup

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Интернет-пользователи назвали самый страшный фильм 2019 года

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Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

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Ольга Серябкина высказалась о романе с Максимом Фадеевым

В YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» ведущая решила во что бы то ни стало получить правдивый ответ на вопрос, действительно ли продюсер Максим Фадеев и его подопечная Оля Серябкина не первый год скрывают свои отношения.
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Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

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Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией

Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

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В сети появился трейлер фильма «Лёд 2»

Кинокомпания Sony выложила в сеть первый трейлер фильма «Лёд 2». Он выйдет на экраны страны 14 февраля 2020 года.
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Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.
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Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
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В Гидрометцентре рассказали о приходе климатической зимы

На этой неделе наиболее резкие погодные изменения ожидают Западную Сибирь, заявила в разговоре с РГ заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
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