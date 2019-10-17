Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.
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Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

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