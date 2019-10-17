Экономика
Газета.RuМинфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.Коммерсантъвчера в 18:21
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: ЦКАД встанет в пробках из-за отказа Минфина выделить миллиарды рублей
Московский Комсомолец02:46
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод
Газета.Ru 03:08
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Общество
В Венесуэле разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Политика
Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику
Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Политика
В Минске оценили идею создания единого Центробанка для России и Белоруссии
Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко рассказал журналистам, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран уже в начале декабря.
Свободная Пресса 03:11
Происшествия
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины
Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 15 октября в 06:27
Политика
Запад обвинили в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Происшествия
Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 15 октября в 08:58
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Общество
Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе
Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима.
Российская газета вчера в 22:00
Культура
Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию
Piter.tv 15 октября в 03:26
Общество
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Общество
В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов
Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес
Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова
Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews вчера в 15:00
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика
Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Общество
Выявлено самое опасное место в квартире
Lenta.ru 01:13
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Единоборства
Американский боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика
Спорт-Экспресс 03:03
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Космос
ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты
Выведенный на орбиту космонавтом с борта Международной космической станции (МКС) российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 прекратил существование, следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости вчера в 01:34
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Спорт
Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр
Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт 15 октября в 15:57
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48