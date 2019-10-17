Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомых с ситуацией.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
Коммерсантъвчера в 18:21

Подробнее о событии

СМИ: ЦКАД встанет в пробках из-за отказа Минфина выделить миллиарды рублей

Московский Комсомолец02:46

СМИ: Минфин РФ отказался выделить дополнительные 44 млрд рублей на ЦКАД

РИА Новости02:14

Минфин не поддержал просьбу Министерства транспорта и Автодора о допфинансировании Центральной кольцевой автодороги

Эхо Москвы01:16

Минтранс РФ просит о дополнительных 44 млрд руб. на ликвидацию «узких мест» ЦКАД

Интерфакс02:42

«Ъ»: Минфин отказал «Автодору» в допфинансировании ЦКАД

ТАСС00:29

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

РБКвчера в 22:28

Минфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД

Коммерсантъвчера в 18:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской подал в суд на развод

Газета.Ru 03:08
Транспорт

В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

РИА Новости вчера в 15:25
Общество

В Венесуэле разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли.
ТАСС 02:47
Политика

Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику

Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Политика

В Минске оценили идею создания единого Центробанка для России и Белоруссии

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко рассказал журналистам, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран уже в начале декабря.
Свободная Пресса 03:11
Происшествия

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 15 октября в 06:27
Политика

Запад обвинили в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Происшествия

Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»

Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Общество

Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости 15 октября в 08:58
Экономика

Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Общество

Синоптики сообщили, в какие регионы зима заглянет уже на этой неделе

Можно сказать, что в Сибирь заглянет зима.
Российская газета вчера в 22:00
Культура

Писательница Маргарет Этвуд получила Букеровскую премию

Piter.tv 15 октября в 03:26
Общество

В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи

Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Происшествия

В СК назвали основную причину смерти пассажиров SSJ-100 в Шереметьево

РЕН ТВ 03:11
Происшествия

В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия 15 октября в 22:40
Общество

В Египте археологи обнаружили более 20 древних саркофагов

Археологи обнаружили более 20 древних деревянных саркофагов возле египетского города Луксор.
REGNUM 02:06
Шоу-бизнес

Елена Ксенофонтова раскритиковала памятник на могиле Марьянова

Елена Ксенофонтова решила посетить могилу коллеги на вторую годовщину его смерти. Она раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову в Instagram.
OAnews вчера в 15:00
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

Посольство объяснило сопровождение кортежа Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

В российском посольстве в Абу-Даби объяснили, откуда на автомобилях, сопровождающих кортеж президента России Владимира Путина во время визита в ОАЭ, взялись надписи ДПС.
Известия вчера в 22:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением

Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News вчера в 10:03
Общество

Выявлено самое опасное место в квартире

Lenta.ru 01:13
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Единоборства

Американский боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика

Спорт-Экспресс 03:03
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Космос

ВВС США: запущенный с борта МКС российский наноспутник сошел с орбиты

Выведенный на орбиту космонавтом с борта Международной космической станции (МКС) российский технологический наноспутник ТНС-0 номер 2 прекратил существование, следует из данных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости вчера в 01:34
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Спорт

Россия сыграет с Бразилией в финале Всемирных пляжных игр

Хет-трик в составе победителей оформил Родриго Соареш да Коста. В финале турнира Бразилия сыграет с Россией.
Советский спорт 15 октября в 15:57
Политика

Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР

Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru 15 октября в 14:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Центральная кольцевая автомобильная дорога
Масштабный проект развития инфраструктуры Московской области. В связи с расширением границ Москвы в 2012 году часть ЦКАД пройдёт и по территории Новой Москвы. Основное назначение ЦКАД - разгрузка федеральных дорог и МКАД путём перераспределения транзитного потока автотранспорта в обход Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное