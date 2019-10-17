Экономика
КоммерсантъМинфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
«Автодор» запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020–2022 годы.
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с чего всё началось
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.Коммерсантъвчера в 18:21
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СМИ: ЦКАД встанет в пробках из-за отказа Минфина выделить миллиарды рублей
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