Экономика
КоммерсантъМинфин отказывает «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
В общей сложности нужно 44 млрд руб. "Автодор" запросил средства в Минтрансе, тот в свою очередь направил просьбу в Минфин для включения дополнительных затрат в проект бюджета на 2020 – 2022 годы.
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Политика
Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда
Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 12:35
Общество
В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
Известия вчера в 23:50
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК 15:55
Политика
Нетаньяху попросил Путина освободить осужденную за гашиш израильтянку
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу Нааму Иссахар, которую Химкинский суд осудил на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.
РБК вчера в 14:46
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Армия и оружие
В конгрессе США представили резолюцию против вывода войск из Сирии
Представители демократической и республиканской партий США представили в Конгресс совместную резолюцию против решения президента страны Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, сообщил лидер демократов в Сенате Чак Шумер в своем Twitter.
РИА Новости вчера в 19:36
Экономика
Российские пекари объявили о подорожании хлеба
В сентябре текущего года (по сравнению с сентябрем 2018-го) средняя потребительская цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросла на 8,1 процента, а на изделия из ржаной муки — на 9,6 процента.
Lenta.ru 13:11
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 09:17
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Армия и оружие
США пригрозили Турции новыми санкциями из-за Сирии
Глава американского минфина Стивен Мнучин рассказал, что турецкая сторона может получить новые санкции, если не прекратит военную операцию в Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:29
Спорт
Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
Телеканал RTVI вчера в 14:34
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Технологии
ТПУ оцифровал уникальные документы для выставки о горном деле России
Сотрудники музейного комплекса и Научно-технической библиотеки Томского политехнического университета (НТБ ТПУ) оцифровали уникальные исторические документы для мультимедийной выставки "Горнозаводское производство в России XVIII – начала XX веков", сообщила в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск 09:00
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА-Ростов
Rostov gazeta вчера в 16:05
Происшествия
В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК
В штабах оппозиционера Алексея Навального в регионах с утра 15 октября проводятся обыски в рамках дела об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), созданным политиком.
Коммерсантъ вчера в 02:12
Авто
Porsche Taycan 4S: представлена новая модификация электрокара
Как и старшие Taycan Turbo и Turbo S, исполнение 4S имеет пневмоподвеску, а вот карбон-керамические тормоза данной модификации не положены.
Allcarz.ru вчера в 08:44
Экономика
Депутаты Заксобрания раскритиковали увеличение платы за капремонт
Ашот Рафаэлян сообщил, что повышение платы на 26% станет слишком жестким для населения и высказал предположение о возможном росте на 4-5%.Зампредседателя комитета по строительству Дмитрий Козловский указал министру, что повышать тариф более, чем на 4% нельзя, согласно указу президента о предельном повышении тарифов.
РБК Новосибирск 13:16
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Происшествия
Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии
Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Общество
Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2
Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 21:08
Общество
Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре
Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Авто
Опубликовали первые фото нового Nissan X-Trail
Компания Nissan начала испытания кроссовера X-Trail/Rogue новой генерации. Накануне в Сети появились первые шпионские фотографии новинки.
Новые автомобили 05:30
Спорт
Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр
Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
ProstoProSport 16:03
Футбол
«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
Областная газета 13:10
Политика
Парубий обвинил Запад в давлении на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с западными партнерами страны о принятии закона об амнистии ополченцев из непризнанных Луганской и Донецкой Народных Республик.
РИА Новости 19:16
Экономика
Число россиян с просроченными микрозаймами за год выросло на четверть
Число российских заемщиков с просроченной более чем на 90 дней задолженностью перед микрофинансовыми организациями (МФО) на конец сентября составило 3,5-4 млн человек - это на 25% больше, чем годом ранее.
ТАСС 20:05
Происшествия
Тульский кот-наркокурьер сбежал из-под «ареста»
Российская газета 07:18
Космос
Астрофизики нашли 11 кандидатов в кварковые экзопланеты
Астрономы нашли несколько экзопланет на орбитах вокруг пульсаров и белых карликов, которые могут оказаться объектами из кварковой материи.
N+1 12 октября в 02:02