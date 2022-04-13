Однако в начале года было утверждено решение и параметры корректировки механизма, так как из-за курса рубля и растущих цен на нефть компаниям было выгоднее экспортировать топливо, что оказывало давление на цены для потребителей в России.
Минфин запланировал общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера в объеме 650,7 млрд рублей в 2022-2024 годах (исходя из стоимости нефти на уровне $80 за баррель и курса 74 рубля за доллар).
Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни 6 апреля.
Сотрудники Главного управления Собственной безопасности МВД России вместе с коллегами из ФСБ задержали 26 подозреваемых из числа сотрудников Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД, включая руководство и гражданских лиц, которые подозреваются в неоднократном получении взяток в размере от 5 тыс. до 500 тыс. рублей от водителей.