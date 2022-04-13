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Минфин отложил на два месяца вопрос корректировки нефтяного демпфера

Однако в начале года было утверждено решение и параметры корректировки механизма, так как из-за курса рубля и растущих цен на нефть компаниям было выгоднее экспортировать топливо, что оказывало давление на цены для потребителей в России.
ПРАЙМ
По мнению Сазанова, есть понимание, что "на апрель-май топливный рынок профицитен, поэтому позиция Минфина - давайте пока отложим решение по демпферу".
Интерфакс
Минфин запланировал общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера в объеме 650,7 млрд рублей в 2022-2024 годах (исходя из стоимости нефти на уровне $80 за баррель и курса 74 рубля за доллар).
ТАСС
Согласно законопроекту, внесенному в Госдуму, размер компенсации разницы между экспортной и индикативной ценой топлива должен был вырасти с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю.
ТАСС

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