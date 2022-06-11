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Минфин отменил привязку к предельным ценам для закупок до конца года

Заказчики до конца 2022 года смогут осуществлять закупки без привязки к предельным ценам, определенным при нормировании закупок.
Finam.Ru
Министерство финансов России разрешило заказчикам осуществлять закупки, не опираясь на установленные ранее предельные цены.
Экономика сегодня
Временное правило было введено Министерством финансов РФ на фоне значительного роста цен, сообщается в субботу в пресс-релизе ведомства.
ТАСС
Корректировку будут проводить в пределах индекса потребительских цен по данным Росстата.
Forbes

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Минфин отменил предельные цены для госзакупок до конца года
Forbes10:50
Заказчики до конца 2022 года смогут осуществлять закупки с превышением предельных цен
Finam.Ru04:10
Минфин временно отменил привязку к предельным ценам при закупках
BFM.ru07:23
Минфин отменил привязку к предельным ценам для закупок до конца года
Коммерсантъ06:43
Минфин отменил привязку к предельным ценам при закупках до конца года
Российская газета06:08
Минфин отменил привязку к предельным ценам при осуществлении закупок до конца года
ТАСС05:30
Минфин России отменил предельные цены при закупках до конца 2022 года
ФАН08:19

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