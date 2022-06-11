Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Минобороны (МО) полномочиями по установлению перечня состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим в условиях военного времени и ведения боевых действий.
Посол США в Молдавии Кент Дойл Логсдон считает, что Приднестровью нужно предоставить особый статус, такое мнение дипломат высказал в ходе своего визита в город Бельцы, который еще называют "северной столицей" республики.
Власти Финляндии отказались выполнять одно из условий Анкары для вступления в НАТО, а именно - экстрадировать в Турцию лица, которых считают в республике участниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) (обе организации признаны в Турции террористическими).