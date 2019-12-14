Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).

с чего всё началось

Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

Политика США сняли санкции с нескольких российских компаний Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».

Общество Дочерние компании Foxconn расширяют деятельность в сфере 5G Наблюдатели отметили, что Foxconn сосредоточится в первую очередь на развитии нескольких основных секторов: цифровая медицина, электромобили и роботы, а также повышение конкурентоспособности в сфере искусственного интеллекта, коммуникационных технологиях и полупроводниках, стремясь в ближайшие 3-5 лет увеличить валовую прибыль с 6% в настоящее время до 10% в каждом из секторов.

Политика Названы причины отставки губернатора Иркутской области Левченко Губернатор Иркутской области Сергей Левченко мог покинуть свой пост из-за неэффективной ликвидации последствий июньского наводнения и невыполнения поручений президента по сохранению озера Байкал, выяснили «Известия».

Политика В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.

Политика Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ» Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.

Кино За год в России окупились 8 из 68 получивших господдержку фильмов С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).

Происшествия Башенный кран упал на дорогу в уральском Карпинске Башенный кран упал на проезжую часть в городе Карпинске Свердловской области в субботу, пострадал крановщик, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Политика Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа Существует большая вероятность того, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины будет подписан до конца 2019 года.

Экономика В России взлетели цены на яблоки В России осенью взлетела оптовая цена на яблоки по сравнению с тем же периодом 2018 года.