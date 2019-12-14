Общество
Газета.RuМинфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
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с чего всё началось
Критику вызвало то, что в текущей версии законопроекта заложена схема обналичивания средств замороженных с 2014 года пенсионных накоплений, которые формировались в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).РБК03:00
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