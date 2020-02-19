Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин отметил необходимость ввести налог на попутный нефтяной газ

Министерство финансов России настаивает на введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ), сообщил 19 февраля заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
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с чего всё началось

Правительство отказалось вводить новый налог для нефтяников

Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК01:01

Подробнее о событии

Борисов выступил против налога на попутный газ для нефтяных компаний

Российская газета07:50

Минфин отметил необходимость ввести налог на попутный нефтяной газ

Известия06:30

Правительство отказалось вводить новый налог для нефтяников

РБК01:01

Правительство отказалось вводить налог на попутный нефтяной газ

Газета.Ru04:07

Налоги в России решили не трогать

Lenta.ru03:08

Правительство не будет вводить налог на попутный нефтяной газ

Коммерсантъ01:53

Минфин настаивает на введении НДПИ на попутный газ

ТАСС05:40
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Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

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