Экономика
ИзвестияМинфин отметил необходимость ввести налог на попутный нефтяной газ
Министерство финансов России настаивает на введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ), сообщил 19 февраля заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
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Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.РБК01:01
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