Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.

с чего всё началось

Министерство финансов России настаивает на введении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ (ПНГ), сообщил 19 февраля заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

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