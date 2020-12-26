Минфин ожидает бума продаж ювелирных изделий в 2021 году
Введение маркировки ювелирных изделий должно привести к взрывному росту легальных продаж украшений, заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, так было с меховыми изделиями.В источнике
С чего всё началось
Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
Введение маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, как это происходило с меховыми изделиями после запуска маркировки шуб несколько лет назад, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
РИА Новости23:45
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