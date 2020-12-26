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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Минфин ожидает бума продаж ювелирных изделий в 2021 году

В «доковидный» период ежегодно на клеймение сдавалось около 70 млн ювелирных изделий. Федеральный бюджет получал около 1,2 млрд руб. Маркировка ювелирных изделий станет обязательной в России с 1 января 2021 года.В источнике
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РИА Новости

Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году

Введение маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, как это происходило с меховыми изделиями после запуска маркировки шуб несколько лет назад, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
РИА Новости23:45
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Комсомольская правда

Минфин предрёк бум ювелирных продаж в России

Комсомольская правда01:56
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Минфин предсказал бум продаж ювелирных изделий в России

Московский Комсомолец00:24
Коммерсантъ

Минфин ожидает бума продаж ювелирных изделий в 2021 году

Коммерсантъ00:41
Life.ru

В 2021 году в России ожидается бум продаж ювелирных украшений

Life.ru01:20
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России предрекли бум ювелирных продаж

Lenta.ru00:09
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Минфин: Россию в 2021 году ждёт бум продаж ювелирных изделий

News.ru23:48
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Россию ждет бум ювелирных продаж

ПРАЙМ23:28

Почти 40% россиян в 2021 году хотят обеспечить финансовую безопасность

"Цели россиян на 2021 год: 39% - сформировать финансовую подушку безопасности, научиться правильно распоряжаться деньгами, 30% - больше времени уделять дому и семье", - говорится в исследовании.
Почти 40% россиян в 2021 году хотят обеспечить финансовую безопасность
Российская газета00:55

В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna

В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину американской компании Moderna: врачу в Бостоне, штат Массачусетс, после вакцины от коронавируса пришлось ввести противоаллергический препарат.
В США впервые выявили острую аллергическую реакцию на вакцину Moderna
Lenta.ru00:36