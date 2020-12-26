Введение маркировки ювелирных изделий в России с 2021 года приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, как это происходило с меховыми изделиями после запуска маркировки шуб несколько лет назад, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

РИА Новости 23:45