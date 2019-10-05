Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

с чего всё началось

Минфин ожидает рост реальных располагаемых доходов населения по итогам года на уровне 0,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.

Минфин ожидает рост реальных доходов россиян по итогам года

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