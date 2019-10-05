Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМинфин ожидает рост реальных доходов россиян по итогам года

Минфин ожидает рост реальных располагаемых доходов населения по итогам года на уровне 0,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
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с чего всё началось

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС05 октября в 03:39

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Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян

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В России прогнозируют рост доходов населения на минимальном уровне

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Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов

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News.ru05 октября в 03:47

Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам

ТАСС05 октября в 03:39
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Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
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Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
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Путин повысил зарплату себе и Медведеву

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Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
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Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

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Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
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Трамп заявил, что США пора выйти из «бесконечных войн» в Сирии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем Twitter написал, что настало время выйти из бесконечных войн в Сирии.
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Из онкоцентра Блохина могут уволиться около 50 медсестер

Рыков отметил, что многие врачи также в настоящее время решают, что им делать, поскольку зарплаты медперсонала в последние месяцы составляли около 3-5 тыс. руб.
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Преемник Могерини потребовал сохранить антироссийские санкции

Антироссийский санкции должны сохранятся, пока российская сторона не улучшить свое поведение.
Газета.Ru 09:45
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РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
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Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года

К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
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Ушла из жизни Евгения Жарикова — 39-летняя участница команды КВН «Сборная Снежногорска».
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Аплодирующий убийствам зритель едва не сорвал показ «Джокера» в США

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Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
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Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты

Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
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В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
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В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды

Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
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Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет

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Володин ждет от Зурабишвили дезавуации заявлений о России-агрессоре

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Грузии дезавуировать слова о России как о стране-агрессоре.
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Грузовые поезда запустят через мост в Крым в июне 2020 года

Движение пассажирских поездов через мост в Крым будет запущено в конце 2019 года, а грузовое - в июне 2020 года из-за обнаруженного памятника археологии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса России.
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Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
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Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве восстановили

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Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
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