Экономика
Rambler News ServiceМинфин ожидает рост реальных доходов россиян по итогам года
Минфин ожидает рост реальных располагаемых доходов населения по итогам года на уровне 0,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
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с чего всё началось
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.ТАСС05 октября в 03:39
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Минфин ожидает падения реальных доходов россиян из-за кредитов
Московский Комсомолец05 октября в 05:36
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
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