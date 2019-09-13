Экономика

ТК ЗвездаТК ЗвездаСтоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в разы

Стоимость полиса автострахования (ОСАГО) для водителей, соблюдающих правила дорожного движения и не попадавших в ДТП, может снизиться в три-четыре раза. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
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Алексей Моисеев
ОСАГО снизится для тех водителей, которые ездят только по правилам дорожного движения. Например, для человека, который за 30-летный стаж вождения автомобиля ни разу не попал в ДТП, если в его авто есть тахограф, цена полиса ОСАГО может быть установлена на отметке в 2,5 тысячи рублей.
— Алексей Моисеев, российский актёрГЛАС.RU 13 сентября в 07:32
с чего всё началось
Стоимость полиса ОСАГО для водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, после реформы системы расчёта тарифов может уменьшиться в три-четыре раза, сообщил в интервью
 "Российской газете" замминистра финансов России Алексей Моисеев.
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