Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваМинфин перечислил Роструду деньги на выплаты по безработице

Наибольшие субсидии, согласно постановлению, получат Москва, Свердловская и Кемеровская области, Башкирия и Краснодарский край. Ранее министр труда Андрей Котяков сообщал, что число безработных в России составляет 2,1 миллиона.
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Минфин перечислил Роструду деньги на выплаты по безработице

Говорит Москва11:27

На выплату пособий по безработице направлено 56,2 млрд рублей

Российская газета10:00

Минфин перечислил Роструду из резервного фонда 56,2 млрд рублей на пособия безработным

ПРАЙМ10:15

Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице

Rambler News Service10:02

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

ТАСС10:02

Минфин перечислил Роструду средства на выплаты по безработице

Известия10:00

Минфин перечислил Роструду 56,2 млрд руб. на выплаты пособий по безработице

News.ru10:26
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Происшествия

Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

МР7.ру 14:36
286
Общество

Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
2
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Происшествия

Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru 19:33
11
Здоровье

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией взлетела в 20 раз

Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что за неделю показатель заболеваемости оказался выше среднего уровеня последних лет в 20 раз.
Peterburg2.ru 18:40
6
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Игры

Persona 3 и Persona 4 Golden могут выйти на PC

Cyber.sports.ru 14:54
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Киберспорт

Valve вернула Боковую лавку в Battle Pass

Ранее, в ночь на 5 июня, Valve скрыла Боковую лавку из меню Battle Pass 2020.
Dota2.ru 06 июня в 18:10
Политика

В Австрии осудили военного полковника за шпионаж в пользу России

В Земельном суде Зальцбурга присяжные признали виновным 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии и в пользу России.
Life.ru 16:39
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Армия и оружие

В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири

Российская газета вчера в 05:05
1,7K
Шоу-бизнес

Пригожин ответил подписчице на совет не позориться

Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 03:29
52
Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
1,7K
Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Происшествия

В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит

ТАСС 04:06
27
Армия и оружие

США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету

Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
35
Происшествия

Три районные больницы в Бурятии закрыли на карантин из-за коронавируса

Гусиноозёрск, Бурятия, 9 июня 2020, 11:19 — REGNUM В Бурятии сразу три больницы закрыли на карантин.
REGNUM 04:19
Гаджеты

Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090

NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:31
33
Здоровье

Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции

Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
66
Происшествия

Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.
РБК 06:43
143
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году

В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
158
Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
20
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
100
Культура

Брайан Мэй – величайший гитарист всех времен по версии Total Guitar

РИА Новости 11:49
Политика

Сенат США впервые выбрал начальником штаба ВВС афроамериканца

Впервые начальником штаба военно-воздушных сил США стал афроамериканец - Чарльз Браун, сообщает издание The Hill во вторник, 9 июня.
Известия 16:37
Армия и оружие

В России планируют создать танк на колесах

Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
Evo-rus.com 11:54
42
Происшествия

Три 14-летних подростка стали фигурантами дела о терроризме

В управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело в отношении трех 14-летних подростков.
Интерфакс 06:22
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
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Экономика

МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
36
Гаджеты

Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen

В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
2
Наука

Создан первый имплант, работающий на энергии магнитного поля

Хайтек+ 05:28
1
Как работают Яндекс.Новости?
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