Экономика
Говорит МоскваМинфин перечислил Роструду деньги на выплаты по безработице
Наибольшие субсидии, согласно постановлению, получат Москва, Свердловская и Кемеровская области, Башкирия и Краснодарский край. Ранее министр труда Андрей Котяков сообщал, что число безработных в России составляет 2,1 миллиона.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Происшествия
Жириновский призвал посадить Ефремова на 12 лет
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить актера Михаила Ефремова на 12 лет за смертельное ДТП.
Lenta.ru 19:33
Здоровье
В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией взлетела в 20 раз
Начальник отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия рассказала, что за неделю показатель заболеваемости оказался выше среднего уровеня последних лет в 20 раз.
Peterburg2.ru 18:40
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Игры
Persona 3 и Persona 4 Golden могут выйти на PC
Cyber.sports.ru 14:54
Киберспорт
Valve вернула Боковую лавку в Battle Pass
Ранее, в ночь на 5 июня, Valve скрыла Боковую лавку из меню Battle Pass 2020.
Dota2.ru 06 июня в 18:10
Политика
В Австрии осудили военного полковника за шпионаж в пользу России
В Земельном суде Зальцбурга присяжные признали виновным 71-летнего полковника австрийской армии в отставке в разглашении государственной тайны и преднамеренном разглашении военных секретов в ущерб Австрии и в пользу России.
Life.ru 16:39
Армия и оружие
В Госдуме экспертов Украины назвали неучами за идею ударов по Сибири
Российская газета вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 03:29
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru вчера в 11:55
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
Известия 14:40
Происшествия
Три районные больницы в Бурятии закрыли на карантин из-за коронавируса
Гусиноозёрск, Бурятия, 9 июня 2020, 11:19 — REGNUM В Бурятии сразу три больницы закрыли на карантин.
REGNUM 04:19
Гаджеты
Инсайдеры: NVIDIA выпустит видеокарту GeForce RTX 3090
NVIDIA готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 3090. Об этом сообщил портал igor'sLAB со ссылкой на собственные источники.
CyberSport.ru 17:31
Здоровье
Роскачество рекомендует, как похудеть после самоизоляции
Роскачество рекомендует, как быстро похудеть после самоизоляции.
Evo-rus.com 08:10
Происшествия
Бывший хоккеист сборной Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне
Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский сообщил об обыске в принадлежащем ему автосалоне «Авангард», официальном дилере Mercedes в Санкт-Петербурге.
РБК 06:43
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
Политика
Сенат США впервые выбрал начальником штаба ВВС афроамериканца
Впервые начальником штаба военно-воздушных сил США стал афроамериканец - Чарльз Браун, сообщает издание The Hill во вторник, 9 июня.
Известия 16:37
Армия и оружие
В России планируют создать танк на колесах
Представитель «ВПК» заявил, что инженеры компании готовы взяться за проект, если потребителям понадобится танк на колесах.
Evo-rus.com 11:54
Происшествия
Три 14-летних подростка стали фигурантами дела о терроризме
В управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело в отношении трех 14-летних подростков.
Интерфакс 06:22
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
Экономика
МВФ утвердил программу помощи Украине на $5 млрд
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением первого транша в размере $2,1 млрд.
Интерфакс 17:45
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15