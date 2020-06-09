Экономика
МордовМедиаМинфин выделил 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице
"Минфин России 9 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства РФ, перечислил Роструду 56,2 млрд рублей на выплаты пособий по безработице", — говорится в сообщении.
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Минфин перечислил дополнительные средства на пособия по безработице
Rambler News Serviceвчера в 10:02
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Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-ой больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
Общество
Роспотребнадзор сообщил о возвращении детей в школы
По словам главы ведомства Анны Поповой, Роспотребнадзор выражает надежду на возможное возвращение школьников за парты с 1 сентября текущего года.
U74.Ru 05:36
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год
В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Киберспорт
На мероприятии PC Gaming Show покажут более 50 игр
К участию заявлены почти три десятка студий, которые обещают показать более пятидесяти игр, в числе которых ремейк Mafia, MMORPG New World, симулятор хирурга Surgeon Simulator 2, дьяблоид Torchlight III и другие.
Srnsk 08 июня в 14:24
Происшествия
В Брянске в Десне утонули две девочки
В пресс-службе ведомства уточняют, что из реки Десна водолазы подняли тела двух подростков.
БрянскToday 05:29
Происшествия
В Калмыкии задержан депутат Народного Хурала
Элиста, 10 июня 2020, 14:26 — REGNUM Уголовные дела в отношении депутата Народного Хурала возбуждены в Республике Калмыкия, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM 07:26
Экономика
ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%
В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
Происшествия
Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива
В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
Общество
Жара в России сменится «арктическим вторжением»
Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
Общество
В Петербурге планируют открыть парикмахерские с 15 июня
Правительство Санкт-Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг в рамках смягчения ограничений, введенных в связи с распространением нового коронавируса.
ТАСС 06:45
Происшествия
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей
За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Общество
Минтруд отказался от особых правил увольнений во время пандемии
Министерство труда внесло изменения в проект регулирования трудовых отношений, пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Компания 00:37
Происшествия
Видео допроса Ефремова появилось в Сети
ФАН вчера в 22:15
Экономика
Набиуллина: экономика России восстановится за несколько кварталов
Российскую экономику ожидают несколько кварталов восстановления после пандемии, заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Вести.Ru 03:31
Армия и оружие
БПК «Вице-адмирал Кулаков» проводит учения в Баренцевом море
Народные новости 08 июня в 13:41
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
Шоу-бизнес
Нагиев впервые рассказал о чувствах к возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Нагиев публично рассказал об отношениях с самой главной женщиной в своей жизни.
iReactor 06:34
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Хоккей
Бывший капитан «Барыса» стал мэром американского города
Американский хоккеист Брэндон Боченски, который ранее выступал за "Барыс", стал мэром города Гранд-Форкс, расположенного в Северной Дакоте (США).
Sport.ru 05:59
Политика
Песков заявил, что олигархов в России не существует
Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
Технологии
Взлом Nintendo затронул 300 тысяч пользователей
Японская компания Nintendo, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых приставок подверглась хакерской атаке, в результате которой были взломаны учетные записи по меньшей мере 300 тыс. пользователей, передает ТАСС.
Полит.ру 01:25
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Происшествия
Названа причина утечки топлива в Норильске
В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную.
РИА Новости 07:26
Здоровье
В барнаульском роддоме уволили главного врача
Главврача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края.
Катунь 24 05:00